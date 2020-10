«Come Lega non potevamo rimandare Juve-Napoli» (Di giovedì 15 ottobre 2020) «La nostra mission è finire il campionato. Come Lega non potevamo rimandare la gara tra Juve e Napoli. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma a Napoli Come emerge dagli atti c’è stato un cortocircuito». Ha parlato così Luigi De Siervo, amministratore della Lega di Serie A, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss … L'articolo «Come Lega non potevamo rimandare Juve-Napoli» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 15 ottobre 2020) «La nostra mission è finire il campionato.nonla gara tra. Il protocollo funziona, tutti rispettano le regole, ma aemerge dagli atti c’è stato un cortocircuito». Ha parlato così Luigi De Siervo, amministratore delladi Serie A, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss … L'articolo «non» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

