Canottaggio, in isolamento 89 membri della spedizione italiana in Polonia: almeno due atleti positivi (Di giovedì 15 ottobre 2020) isolamento per il gruppo della nazionale di Canottaggio italiana. Al ritorno dagli Europei di Poznan, in Polonia, sono 89 le persone tra atleti, staff, dirigenti e media al seguito messi in quarantena dopo la positività riscontrata in due atleti dopo aver effettuato i test obbligatori al ritorno da alcuni Paesi considerati più a rischio. Così, ognuno nella sua città di residenza, i membri della spedizione azzurra si sono sottoposti al tampone. Tutto è partito dai due atleti, di cui non si conoscono le generalità, che hanno manifestato sintomi compatibili con quelli del Covid e sono poi risultati positivi. Proprio per evitare di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 ottobre 2020)per il grupponazionale di. Al ritorno dagli Europei di Poznan, in, sono 89 le persone tra, staff, dirigenti e media al seguito messi in quarantena dopo latà riscontrata in duedopo aver effettuato i test obbligatori al ritorno da alcuni Paesi considerati più a rischio. Così, ognuno nella sua città di residenza, iazzurra si sono sottoposti al tampone. Tutto è partito dai due, di cui non si conoscono le generalità, che hanno manifestato sintomi compatibili con quelli del Covid e sono poi risultati. Proprio per evitare di ...

