Borderlands 3 | confermato il Season Pass 2 | ecco la data d’uscita

Leggi su tuttotek

(Di giovedì 15 ottobre 2020) Gearbox ha fissato unad’uscita per il2 di3. La software house terrà prossimamente delle dirette su Twitch Gearbox Software aveva promesso nuovi contenuti per3 entro la fine dell’anno, ma non si era impegnata formalmente per un eventuale2. Ora invece, finalmente, ilstagionale è statocon tanto did’uscita. Quest’ultimo conterrà alcune chicche veramente interessanti che i veri fan del folle brand targato 2K Games non potranno certo lasciarsi sfuggire. Vediamo tutti i dettagli di seguito.i contenuti e lad’uscita del...