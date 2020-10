Bakayoko non ha dubbi: “Il Napoli può lottare per lo scudetto” (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ultimo rinforzo di mercato del Napoli è Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese di origini ivoriane ritrova così Gennaro Gattuso che lo aveva lanciato al Milan nel 2018/19. E non nasconde le sue ambizioni.SCUDETTOIl giocatore ha esaltato la sua nuova squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sono in una grande squadra, in una grande città con tanta storia. Quando parli di Napoli, tutti pensano a Maradona. È un'icona per i tifosi e io sono orgoglioso di essere qui e di avere la chance di giocare. Darò tutto per rendere felici i tifosi. Giocheremo sempre per vincere, tutte le partite. Spero di riuscire a dare il mio contributo per fare una grande stagione. Abbiamo una squadra con tanta qualità e sicuramente possiamo competere per lo scudetto, ma vedremo gara dopo gara". ... Leggi su itasportpress (Di giovedì 15 ottobre 2020) L'ultimo rinforzo di mercato delè Tiemoué. Il centrocampista francese di origini ivoriane ritrova così Gennaro Gattuso che lo aveva lanciato al Milan nel 2018/19. E non nasconde le sue ambizioni.SCUDETTOIl giocatore ha esaltato la sua nuova squadra ai microfoni di Sky Sport: "Sono in una grande squadra, in una grande città con tanta storia. Quando parli di, tutti pensano a Maradona. È un'icona per i tifosi e io sono orgoglioso di essere qui e di avere la chance di giocare. Darò tutto per rendere felici i tifosi. Giocheremo sempre per vincere, tutte le partite. Spero di riuscire a dare il mio contributo per fare una grande stagione. Abbiamo una squadra con tanta qualità e sicuramente possiamo competere per lo scudetto, ma vedremo gara dopo gara". ...

