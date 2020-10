Bakayoko: “Gattuso è come un padre, è sempre un po’ pazzo” (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giornata di interviste, per Tiemoué Bakayoko, che dopo quella con Radio Kiss Kiss ne ha rilasciata una anche a Sky Sport. Gattuso è come un padre per me, avevamo un buon rapporto quando eravamo insieme al Milan e siamo rimasti sempre in contatto. Anche la scorsa stagione, quando non eravamo nella stessa squadra, ci sentivamo ed era molto importante per me. È sempre lo stesso, un po’ pazzo. Gli piace lavorare molto. Napoli è una grande squadra, in una grande città ricca di storia. Quando parli di Napoli, tutti pensano a Maradona. È un’icona per i tifosi qui e io sono orgoglioso di essere qui e di poter giocare per questa squadra. Darò tutto per rendere felici i tifosi, giocheremo ogni partita per vincere. Spero di riuscire a dare il mio ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 15 ottobre 2020) Giornata di interviste, per Tiemoué, che dopo quella con Radio Kiss Kiss ne ha rilasciata una anche a Sky Sport. Gattuso èunper me, avevamo un buon rapporto quando eravamo insieme al Milan e siamo rimastiin contatto. Anche la scorsa stagione, quando non eravamo nella stessa squadra, ci sentivamo ed era molto importante per me. Èlo stesso, un po’ pazzo. Gli piace lavorare molto. Napoli è una grande squadra, in una grande città ricca di storia. Quando parli di Napoli, tutti pensano a Maradona. È un’icona per i tifosi qui e io sono orgoglioso di essere qui e di poter giocare per questa squadra. Darò tutto per rendere felici i tifosi, giocheremo ogni partita per vincere. Spero di riuscire a dare il mio ...

