Alessia Marcuzzi negativa al Covid. L'annuncio sui social (Di giovedì 15 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi tranquillizza tutti. Dopo la paura del tampone rapido, quello molecolare ha diradato le nebbia: esito negativo. La presentatrice tv ringrazia tutti coloro che lo sono stati vicino in queste ore di tensione e isolamento. Visualizza questo post su Instagram Fortunatamente il tampone molecolare ha dato un esito NEGATIVO!!! Vi spiego meglio perche' ho detto "leggermente positivo" in collegamento alle iene visto che in molti me lo avete chiesto. Mi ...

rtl1025 : ?? Alessia Marcuzzi questa sera non è potuta essere in studio a #LeIene. Il perché lo ha spiegato lei in collegamen… - Corriere : Alessia Marcuzzi salta la conduzione de Le Iene: «Sono leggermente positiva al Covid» - MediasetTgcom24 : Coronavirus, l'annuncio di Alessia Marcuzzi: 'Sono leggermente positiva' #Coronavirusitalia - UBrignone : RT @tempoweb: Alessia Marcuzzi negativa al Covid. L'annuncio sui social #alessiamarcuzzi #covid #coronavirus #tampone - RADIOBRUNO1 : La conduttrice ha spiegato il significato di 'leggermente' #alessiamarcuzzi #tampone #COVID19 #15ottobre… -