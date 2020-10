Ultime Notizie Roma del 14-10-2020 ore 13:10 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio sull’occupazione femminile accolgono impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri assicuro che una parte significativa delle risorse del recovery sarà destinata a questo scopo lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre ribadendo L’impegno per l’assegno unico e al miglioramento dei servizi per conciliare lavoro femminile delle madri lavoratrici agli italiani servono i 209 miliardi di recovery fa niente ritardi l’Europa deve ascoltarci ha scritto su Facebook ministro degli Esteri Luigi Di Maio e all’indomani del Varo del nuovo dpcm le regioni sollevano preoccupazioni per la gestione del trasporto pubblico Oggi riunione per il Ministero dei ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 ottobre 2020)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio sull’occupazione femminile accolgono impegno contenuto nella risoluzione di maggioranza approvata ieri assicuro che una parte significativa delle risorse del recovery sarà destinata a questo scopo lo ha detto il premier Giuseppe Conte alla camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Europeo del 15 e 16 ottobre ribadendo L’impegno per l’assegno unico e al miglioramento dei servizi per conciliare lavoro femminile delle madri lavoratrici agli italiani servono i 209 miliardi di recovery fa niente ritardi l’Europa deve ascoltarci ha scritto su Facebook ministro degli Esteri Luigi Di Maio e all’indomani del Varo del nuovo dpcm le regioni sollevano preoccupazioni per la gestione del trasporto pubblico Oggi riunione per il Ministero dei ...

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - fanpage : L'Olanda va verso la chiusura totale - Corriere : Crisanti: «Lockdown a Natale nell’ordine delle cose». Nel mondo superati i 38 milioni di casi - sportli26181512 : Lazio, Tare rivela: 'Tifo Milan da sempre! È stato doloroso dire no a Maldini': Lazio, Tare rivela: 'Tifo Milan da… - Etherbankingita : Coronavirus, ultime notizie. Irlanda del Nord chiude scuole e pub. Anche Berlino pensa a limiti per feste private.… -