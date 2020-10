Tom Parker ha un tumore al cervello: “Continuo a combattere” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’ex componente della boy band The Wanted ha appena 32 anni. “Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo”, ha svelato Tom Parker. L’annuncio clamoroso è arrivato direttamente dalla voce del protagonista della vicenda. Stiamo parlando di Tom Parker, l’ex frontman della boyband inglese The Wanted. Parker ha fatto … L'articolo Tom Parker ha un tumore al cervello: “Continuo a combattere” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L’ex componente della boy band The Wanted ha appena 32 anni. “Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo”, ha svelato Tom. L’annuncio clamoroso è arrivato direttamente dalla voce del protagonista della vicenda. Stiamo parlando di Tom, l’ex frontman della boyband inglese The Wanted.ha fatto … L'articolo Tomha unal: “Continuo a combattere” proviene da www.meteoweek.com.

