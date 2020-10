TFA Sostegno, Anief ricorre per candidati esclusi dalle prove selettive e dagli iscritti (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – “È necessario fare delle prove suppletive per tutti i candidati che si sono ritrovati in isolamento domiciliare”. Questo l’appello del presidente nazionale Anief Marcello Pacifico che commenta criticamente i risultati delle preselettive per l’accesso al nuovo corso di specializzazione per le attività didattiche di Sostegno (TFA Sostegno V ciclo accademico 2019/2020). Un diritto che l’Anief ha ribadisce anche in una lettere al ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. “Nel caso questa richiesta non venga accolta – afferma Pacifico – l’ufficio legale dell’Anief predisporrà dei ricorsi per consentire a questi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – “È necessario fare dellesuppletive per tutti iche si sono ritrovati in isolamento domiciliare”. Questo l’appello del presidente nazionaleMarcello Pacifico che commenta criticamente i risultati delle preper l’accesso al nuovo corso di specializzazione per le attività didattiche di(TFAV ciclo accademico 2019/2020). Un diritto che l’ha ribadisce anche in una lettere al ministro dell’Università e della Ricerca Gaetano Manfredi. “Nel caso questa richiesta non venga accolta – afferma Pacifico – l’ufficio legale dell’predisporrà dei ricorsi per consentire a questi ...

"È necessario fare delle prove suppletive per tutti i candidati che si sono ritrovati in isolamento domiciliare". Questo l'appello del presidente nazionale Anief Marcello Pacifico che ...

Caos scuola, sit in di sindacati e precari

SASSARI. Precari della scuola di nuovo in piazza, domani, mercoledì 14 ottobre. Flc-Cgil, Cisl scuola, Uil scuola, Gilda, Snals di Sassari e Olbia-Tempio, in piena sintonia con il Coordinamento precar ...

