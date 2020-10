Temptation Island quinta puntata | Rancori e tradimenti per le coppie (Di giovedì 15 ottobre 2020) La quinta puntata di Temptation Island è stata ricca di grandi colpi di scena. Le coppie sono arrivate alla fine di questo viaggio nei sentimenti. La quinta puntata di Temptation Island ha messo a dura prova le coppie rimaste in gioco. Il viaggio nei sentimenti è quasi giunto a conclusione e la tensione è alle stelle. … L'articolo Temptation Island quinta puntata Rancori e tradimenti per le coppie proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 15 ottobre 2020) Ladiè stata ricca di grandi colpi di scena. Lesono arrivate alla fine di questo viaggio nei sentimenti. Ladiha messo a dura prova lerimaste in gioco. Il viaggio nei sentimenti è quasi giunto a conclusione e la tensione è alle stelle. … L'articoloper leproviene da www.meteoweek.com.

MondoTV241 : Riassunto della quinta puntata di Temptation Island! (VOTI) #temptationisland #alessiamarcuzzi - Annalucealiber1 : @MetaErmal Ma per caso ti sei visto temptation island Perché Anche io lo visto - BlueBandit_16 : RT @wwwrithings: La prossima volta Meta al posto di raccontarci dei falò in cui suonava la chitarra, ci parlerà di quelli di Temptation Isl… - KT66_Designer : @Luca100celleASR Forse in panchina se stava a guardà Temptation Island altrimenti non se spiega... - zazoomblog : Salvo e Francesca escono insieme da Temptation Island: il confronto - #Salvo #Francesca #escono #insieme -