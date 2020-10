Svolta green | Lagarde sempre più convinta

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – “Non ci sono abbastanza finanziamenti che vanno nella direzione “verde” ma l‘Europa si sta comportando bene, giocando un ruolo chiave”. Lo ha sottolineato la presidente della BCE Christine, intervenendo in videoconferenza all’iniziativa delle Nazioni Unite sul Programma di finanziamento delle politiche ambientali. Dopo aver messo in rilievo come “oltre il 40% delle emissioni di titolisiano denominate in euro, a fronte di un 20% in dollari, la Presidente ha tuttavia ammesso come “in Europa servirebbero 290 miliardi l’anno” per andare incontro agli impegni assunti con l’Accordo di Parigi, ma “nel 2019 ne sono stati impegnati solo 100, quindi mancano due terzi” degli investimenti necessari. Laha ricordato come ...