Scuola | assessore Lombardia | ' chiesto a Governo di scaglionare ingressi'

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) - "Chiediamo al Ministero dell'Istruzione di attivarsi affinché venga potenziato lo scaglionamento degli orari di entrata e uscita da, in maniera specifica per le ultime classi delle scuole superiori. In questo modo è possibile alleggerire la pressione sul trasporto pubblico locale, che però, va detto, registra un tasso di frequentazione assolutamente nei limiti dell'80% previsti dal Cts". Lo ha detto l'regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, al termine del confronto tra le Regioni e il ministro dei Trasporti Paola De Micheli. "Da parte di Regionee in particolare delle Agenzie Tpl è stato fatto il possibile per rimodulare il servizio, ma è chiaro che serve un'azione più incisiva da parte ...