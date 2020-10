Repubblica: se n’è infischiato di leggi e protocolli, ora Ronaldo è positivo al Covid e “perplesso” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Il virus è arrivato fin dove poteva: Covid 19 è riuscito a raggiungere finanche CR7, colui che aveva rotto la bolla infischiandone di protocolli e isolamenti. Adesso Ronaldo è chiuso in una stanzetta della Cidade do futebol di Oeiras, fuori Lisbona: è positivo pure lui, stanato da un tampone incerto lunedì sera e da uno inequivocabile ieri mattina”. Lo scrive Repubblica, a proposito del contagio del portoghese. “È asintomatico e perplesso («Non capisce come possa essere successo», ha detto il ct Santos)”. Ronaldo era stato il primo ad uscire dalla bolla tanto decantata da Agnelli la sera di Juventus-Napoli. Il quotidiano ricorda la furia del portoghese nello spogliatoio, quella sera, e ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Il virus è arrivato fin dove poteva:19 è riuscito a raggiungere finanche CR7, colui che aveva rotto la bolla infischiandone die isolamenti. Adessoè chiuso in una stanzetta della Cidade do futebol di Oeiras, fuori Lisbona: èpure lui, stanato da un tampone incerto lunedì sera e da uno inequivocabile ieri mattina”. Lo scrive, a proposito del contagio del portoghese. “È asintomatico e perplesso («Non capisce come possa essere successo», ha detto il ct Santos)”.era stato il primo ad uscire dalla bolla tanto decantata da Agnelli la sera di Juventus-Napoli. Il quotidiano ricorda la furia del portoghese nello spogliatoio, quella sera, e ...

