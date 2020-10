Recensione OnePlus 8T | sottile | leggero | veloce e completo

Leggi su wired

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La fortunata Serie 8 si arricchisce del nuovo8T, l’ultimo smartphone dell’azienda cinese che mantiene la promessa di offrire un prodotto dalle caratteristiche tecniche evolute, dal design ricercato, a un prezzo davvero interessante. Il nuovo dispositivo dell’azienda co-fondata dal Pete Lau, ancora al comando della sua impresa, si comporta infatti come un vero e proprio top di gamma con elementi premium ad iniziare dal design che si conferma molto gradevole. Il8T appare anche al tatto molto ben assemblato, con una scocca posteriore in vetro (3D Corning Gorilla), cornice ridotta al minimo, ma soprattutto è molto: appena 8,4 millimetri. Un altro aspetto che si apprezza nell’utilizzo quotidiano è la leggerezza, sulla bilancia il telefono non supera i 188 grammi. Belle anche le ...