ReadyUp pronto a ingaggiare pubblico su scala globale

Leggi su esports247

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Quando nel 2018 Johnathan “Fatal1ty” Wendel giocava a Quake uno dei grossi problemi che riscontrava era sapere per tempo quando e dove fossero i tornei. Oggi lo stesso tipo di problema viene affrontato degli appassionati di esports che non sanno mai di preciso dove si terrà il loro evento preferito. Per questo Wendel ha deciso di fondareinsieme a Roderick Alemania che oggi detiene anche il titolo di CEO dell’azienda e Tim Steudler oggi vice presidente. Lo scopo diè quello di aiutare le aziende a creare e vendere eventi grazie ad una piattaforma dedicata. Lo scopo è quello di mettere in contatto domanda, ossia gli appassionati, e offerta, ossia gli organizzatori dei tornei. E’ quindi un grande aiuto nel reperireper tutti gli eventi. Wendel ha avuto questa idea ...