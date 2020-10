(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Cinque anni per l’ex capo della squadra mobile di Roma, Renato Cortese, e per l’allora capo dell’ufficio immigrazione, Maurizio Improta

cronaca_news : Processo Shalabayeva, condannati tutti i 7 imputati -

Ultime Notizie dalla rete : Processo Shalabayeva

PERUGIA. Condanna per tutti e sette gli imputati nel processo per l’espulsione dall’Italia di Alma Shalabayeva. Il tribunale di Perugia ha stabilito la pena di cinque anni per l’ex capo della squadra ...Perugia, 14 ottobre 2020 - Tutti condannati per la vicenda di Alma Shalabayeva, la moglie del dissidente kazako ... gli imputati non aveva alcun interesse a fare quel che il processo ha dimostrato ...