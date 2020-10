Probabile focolaio in una scuola del napoletano | ansia per l’esito dei tamponi

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPortici (Na) –in una delle classi del Liceo classico “Quinto Orazio Flacco” di Portici. L’istituto, nel quale finora si sono registrati circa dieci casi positivi, si prepara riorganizzare la didattica, passando da quella integrata alla DAD, nel caso in cui l’esito deieffettuati per gli allievi di una delle classi, in cui pare si sia creato un, risulti positivo. Finora, infatti, le misure contenitive utilizzate nellahanno evitato il peggio, ma pare che le strette relazioni extrascolastiche e le parentele all’interno delle stesse classi di una sezione in particolare, abbiano contribuito in maniera preoccupante al dilagare del contagio. In attesa di dati certi, dunque, la ...