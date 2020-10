Nessun risarcimento a Davigo per la mancata nomina in Cassazione: la decisione del Csm (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Niente risarcimento da perdita di chance per Piercamillo Davigo, in relazione alla sua mancata nomina a Presidente aggiunto della Cassazione - nonostante un verdetto del Consiglio di Stato che gli aveva dato ragione sull’essere stato penalizzato - e l’ex dottor Sottile del pool Mani Pulite non avrà nemmeno l’incarico al quale ambiva, a pochi giorni dalla pensione, nè l’attribuzione del titolo ai fini retributivi . A deciderlo è stato il plenum del Csm che ha però accolto la richiesta di Davigo che venga inserita nel suo fascicolo la sentenza del Consiglio di Stato che lo ha proclamato “vincitore del contenzioso per la nomina quale presidente aggiunto di Cassazione”. Palazzo dei ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Nienteda perdita di chance per Piercamillo, in relazione alla suaa Presidente aggiunto della- nonostante un verdetto del Consiglio di Stato che gli aveva dato ragione sull’essere stato penalizzato - e l’ex dottor Sottile del pool Mani Pulite non avrà nemmeno l’incarico al quale ambiva, a pochi giorni dalla pensione, nè l’attribuzione del titolo ai fini retributivi . A deciderlo è stato il plenum del Csm che ha però accolto la richiesta diche venga inserita nel suo fascicolo la sentenza del Consiglio di Stato che lo ha proclamato “vincitore del contenzioso per laquale presidente aggiunto di”. Palazzo dei ...

