Milano, violenze e percosse nella scuola elementare: indagato un maestro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stato al momento sospeso per 4 mesi un maestro di una scuola elementare di Milano. Una misura restrittiva scattata dopo le indagini degli investigatori da cui sarebbero emerse le reiterate violenze messe in atto dall’uomo nei confronti di alcuni suoi alunni, alcuni di loro affetti da disabilità. violenze e insulti nella scuola elementare di Milano Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l’inchiesta avrebbe avuto inizio già svariato tempo fa, circa l’anno scorso dopo alcuni disegni degli alunni del maestro. In particolare, un giorno uno dei suoi alunni avrebbe disegnato sul foglio quella che sembra essere una scena di vissuto reale: un bambino, un ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) È stato al momento sospeso per 4 mesi undi unadi. Una misura restrittiva scattata dopo le indagini degli investigatori da cui sarebbero emerse le reiteratemesse in atto dall’uomo nei confronti di alcuni suoi alunni, alcuni di loro affetti da disabilità.e insultidiSecondo quanto emerso dalle prime indagini, l’inchiesta avrebbe avuto inizio già svariato tempo fa, circa l’anno scorso dopo alcuni disegni degli alunni del. In particolare, un giorno uno dei suoi alunni avrebbe disegnato sul foglio quella che sembra essere una scena di vissuto reale: un bambino, un ...

Maestro sospeso cautelativamente dall’insegnamento. E’ indagato per violenza e percosse

Un maestro sospeso in vai cautelare per violenza in una scuola della Comasina. Il tribunale Gip del tribunale di Milano ha interdetto dall’insegnamento in via cautelare e per 4 mesi un maestro di 48 ...

