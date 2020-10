"Mia moglie Olga e io aspettiamo il secondo figlio", l'annuncio di Aldo Montano (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Mia moglie Olga e io aspettiamo il secondo figlio" . Lo annuncia Aldo Montano in esclusiva sul prossimo numero di Chi. "Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 14 ottobre 2020) "Miae ioil" . Lo annunciain esclusiva sul prossimo numero di Chi. "Nascerà a marzo e siamo molto felici. La nostra prima figlia Olimpia ci aveva già...

AngeloSantoro : - “A casa mia io faccio quel che voglio!” No, non è vero. A casa tua non spacci droga, non picchi tua moglie, non s… - Tg3web : Ha giocato e poi guidato la Nazionale italiana di calcio femminile. Oggi Carolina Morace ha deciso di rivelare d'es… - AleAsrTotti10 : @marina_estati @_justsonia Forse perché Franceska è una modella come tutte le modelle esistenti e Elisabetta Gregor… - PivaEdoardo : ho acquisito sigarette per mia moglie il tabaccaio mi ha fatto pagare 50 cents di commissione poiché pagato con car… - BorracciManlio : RT @pierpi13: - Pratichi sport estremi? - Ogni tanto contraddico mia moglie. -