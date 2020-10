La Juve agli azionisti: ecco come è andata con Suarez (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «La società è del tutto estranea alla vicenda dell’esame di Luis Suarez, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante la Juventus avesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo». E’ questa la posizione ufficiale della Juventus esposta nelle risposte scritte agli azionisti del club in vista dell’assemblea di … L'articolo La Juve agli azionisti: ecco come è andata con Suarez è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) «La società è del tutto estranea alla vicenda dell’esame di Luis, esame che il giocatore ha deciso autonomamente di affrontare nonostante lantus avesse già comunicato a lui e pubblicamente, la volontà di non tesserarlo». E’ questa la posizione ufficiale dellantus esposta nelle risposte scrittedel club in vista dell’assemblea di … L'articolo Laconè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Ultime Notizie dalla rete : Juve agli La Juve agli azionisti: ecco come è andata con Suarez Calcio e Finanza Pedullà: "Milik rimasto a Napoli per ripicca per non essere andato alla Juve"

Alfredo Pedullà nel suo articolo per WilliamHillNews ha così parlato di Milik: "Ha deciso lui di restare dov’è, una specie di ripicca per non essere andato alla Juve, come se il Napoli avesse dovuto f ...

Calciopoli, la Juventus non si arrende: “Faremo di tutto per riavere quei due scudetti”

La Juventus torna a pensare a Calciopoli e soprattutto agli scudetti tolti, quelli relativi al 2004-05 e 2005-06, uno non assegnato e uno finito all’Inter e conosciuto come lo scudetto di cartone. Com ...

