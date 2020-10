La cravatta che si trasforma in mascherina e vi fa evitare le multe: l'ultimo colpo di genio italiano. E che stile. IL (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Genialità napoletana. Avete dimenticato la mascherina a casa? Non potete entrare da nessuna parte per comprarla proprio perché non l'avete? Problema risolto. Basta avere la cravatta, quella giusta. La ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Genialità napoletana. Avete dimenticato laa casa? Non potete entrare da nessuna parte per comprarla proprio perché non l'avete? Problema risolto. Basta avere la, quella giusta. La ...

ItaliaViva : Le aste a doppio ribasso, che siano online o meno, sono un'indecenza. Spero che il Parlamento ponga presto una solu… - Hygbor : RT @leggoit: Covid, la cravatta che si trasforma in mascherina e fa evitare le multe - leggoit : Covid, la cravatta che si trasforma in mascherina e fa evitare le multe - ellerus_eminA : RT @leggoit: La cravatta che si trasforma in mascherina e fa evitare le multe: l'ultimo colpo di genio italiano. E che stile. IL VIDEO http… - eric_patris : RT @leggoit: La cravatta che si trasforma in mascherina e fa evitare le multe: l'ultimo colpo di genio italiano. E che stile. IL VIDEO http… -