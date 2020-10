Juventus, Ronaldo positivo: ecco quando ritorna (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora brutte notizie per la Juventus dai ritiri delle selezioni nazionali. Dopo i problemi intestinali di Paulo Dybala, che dovrebbe essere costretto a sedersi ancora in panchina nel prossimo match contro il Crotone, dal Portogallo è arrivata la notizia della positività al Covid di Cristiano Ronaldo. Come riporta la Federazione il 35enne è asintomatico, sta bene ed attualmente è in isolamento nella penisola iberica dove resterà fino al prossimo test programmato nel fine settimana. Nel caso in cui dovesse risultare negativo il portoghese potrebbe tornare a Torino per provare a rientrare almeno per la sfida contro Leo Messi nel big match con il Barcellona in programma il prossimo 28 ottobre all’Allianz Stadium. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, colpo a Barcellona: ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ancora brutte notizie per ladai ritiri delle selezioni nazionali. Dopo i problemi intestinali di Paulo Dybala, che dovrebbe essere costretto a sedersi ancora in panchina nel prossimo match contro il Crotone, dal Portogallo è arrivata la notizia della positività al Covid di Cristiano. Come riporta la Federazione il 35enne è asintomatico, sta bene ed attualmente è in isolamento nella penisola iberica dove resterà fino al prossimo test programmato nel fine settimana. Nel caso in cui dovesse risultare negativo il portoghese potrebbe tornare a Torino per provare a rientrare almeno per la sfida contro Leo Messi nel big match con il Barcellona in programma il prossimo 28 ottobre all’Allianz Stadium. LEGGI ANCHE: Calciomercato, colpo a Barcellona: ...

SkySport : ULTIM'ORA Juventus, Cristiano Ronaldo positivo al covid-19 Lo comunica la federazione portoghese #SkySport… - ZZiliani : #Ronaldo positivo. Dispiace. Ma va detto, perchè l’abbiamo visto tutti, che la sera della farsa di Juventus-Napoli… - ZZiliani : COMUNICATO. “Juventus FC conferma che il calciatore Cristiano Ronaldo è risultato positivo al Covid-19, Covid-21 su… - PulitiElena : RT @fanpage: CR7 ha fatto di testa sua - AntonioRetni76 : RT @Ruttosporc: Il protocollo ora prevede per non falsare il campionato 3-0 a tavolino per la Juventus finché Ronaldo non si negativizza. -