Juventus, McKennie positivo. Squadra in isolamento fiduciario (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Weston McKennie è positivo al coronavirus: la Juventus lo ha comunicato poco fa ufficialmente con un comunicato comparso sul proprio sito internet. Si tratta del secondo giocatore bianconero rivelatosi positivo in poche ore dopo la positività di Cristiano Ronaldo emersa durante il ritiro della Nazionale portoghese. Il gruppo squadre bianconero torna in isolamento fiduciario: la procedura permette di proseguire con allenamenti e partite senza avere contatti con l’esterno. La Juventus torna quindi in isolamento fiduciario dopo la positività di un membro dello staff prima di Juventus-Napoli, gara che poi non si è disputata perché la Squadra azzurra non ha avuto il ... Leggi su giornal (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Westonal coronavirus: lalo ha comunicato poco fa ufficialmente con un comunicato comparso sul proprio sito internet. Si tratta del secondo giocatore bianconero rivelatosiin poche ore dopo la positività di Cristiano Ronaldo emersa durante il ritiro della Nazionale portoghese. Il gruppo squadre bianconero torna in: la procedura permette di proseguire con allenamenti e partite senza avere contatti con l’esterno. Latorna quindi indopo la positività di un membro dello staff prima di-Napoli, gara che poi non si è disputata perché laazzurra non ha avuto il ...

