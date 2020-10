Inter, Hodgson: «Roberto Carlos con me non giocava fuori posizione» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roy Hodgson ritorna sulla vicenda legata a Roberto Carlos all’Inter: ecco le parole del tecnico inglese sull’ex terzino Roy Hodgson, a The Italian Football Podcast, ha parlato della diatriba relativa al suo rapporto con Roberto Carlos. «La convinzione che Roberto Carlos abbia giocato fuori posizione è stupida. Chi ha visto l’Inter in quel periodo sa bene che giocava come esterno. Se non ricordo male, ha segnato quattro gol nelle prime sei o sette partite con calci piazzati. Tuttavia, nel resto della stagione , ha effettuato circa 28 tiri su punizione e non ne ha mai segnato uno. Quindi non so se sia stata colpa mia». Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Royritorna sulla vicenda legata aall’: ecco le parole del tecnico inglese sull’ex terzino Roy, a The Italian Football Podcast, ha parlato della diatriba relativa al suo rapporto con. «La convinzione cheabbia giocatoè stupida. Chi ha visto l’in quel periodo sa bene checome esterno. Se non ricordo male, ha segnato quattro gol nelle prime sei o sette partite con calci piazzati. Tuttavia, nel resto della stagione , ha effettuato circa 28 tiri su punizione e non ne ha mai segnato uno. Quindi non so se sia stata colpa mia». Leggi su ...

