Il Napoli farà ricorso contro il 3-0 a tavolino e il -1 in classifica (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il Napoli farà ricorso contro la decisione del giudice sportivo sul ko 3-0 a tavolino contro la Juventus. Lo riporta l’Ansa, citando una fonte qualificata del club azzurro. Il club presenterà quindi ricorso alla Corte sportiva d’Appello presentando tutti documenti che dimostrano le decisioni delle autorità sanitarie sulla base dei contagi covid19 e che rendevano … L'articolo Il Napoli farà ricorso contro il 3-0 a tavolino e il -1 in classifica è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ilfaràla decisione del giudice sportivo sul ko 3-0 ala Juventus. Lo riporta l’Ansa, citando una fonte qualificata del club azzurro. Il club presenterà quindialla Corte sportiva d’Appello presentando tutti documenti che dimostrano le decisioni delle autorità sanitarie sulla base dei contagi covid19 e che rendevano … L'articolo Ilfaràil 3-0 ae il -1 inè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

rtl1025 : ?? Il #Napoli farà ricorso contro la decisione del giudice sportivo sul ko 3-0 a tavolino contro la #Juventus, prese… - TgLa7 : Il #Napoli farà ricorso contro la decisione del #giudicesportivo sul ko 3-0 a tavolino contro la #Juventus, present… - Renato1753 : @CucchiRiccardo Mi spiega perché pochi come lei sanno leggere? Tesi: togliamo 4 punti, per le lungaggini dei ricors… - Emanuel15818702 : Ma perché state esultando per questo 3-0? Questo è solo il provvedimento sportivo (chiarissimo). Purtroppo il Napol… - RoBaPe69 : @PAcciaro @darioloc81 Si ma il Napoli ha già confermato che farà ricorso... -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli farà Serie A: esordio soft per Pirlo, insidie Verona e Parma per Roma e Napoli Fortune Italia