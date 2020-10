I contagi salgono e De Magistris trova il tempo di polemizzare con De Luca sul nulla (Di mercoledì 14 ottobre 2020) tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, riesce ad attaccare il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, anche quando, considerata la gravità della pandemia da coronavirus, non sente alcun bisogno di polemiche tra le istituzioni. Succede che il Comune di Napoli ha attivato una task force sul coronavirus, dalla quale, a quanto afferma l’Ansa, si evince che il contagio da covid-19 cresce più nel capoluogo che nel resto della Campania e che i quartieri in cui il virus si sta diffondendo di più sono la III, la IV e la VII Municipalità. Bene: uno studio accurato, utile, interessante, che, sottolinea De Magistris, “ci servirà per poter valutare la situazione ed eventualmente prendere anche misure a nostra ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020)di lettura: 2 minutiNapoli – Il sindaco di Napoli, Luigi De, riesce ad attaccare il presidente della Regione Campania, Vincenzo De, anche quando, considerata la gravità della pandemia da coronavirus, non sente alcun bisogno di polemiche tra le istituzioni. Succede che il Comune di Napoli ha attivato una task force sul coronavirus, dalla quale, a quanto afferma l’Ansa, si evince che ilo da covid-19 cresce più nel capoluogo che nel resto della Campania e che i quartieri in cui il virus si sta diffondendo di più sono la III, la IV e la VII Municipalità. Bene: uno studio accurato, utile, interessante, che, sottolinea De, “ci servirà per poter valutare la situazione ed eventualmente prendere anche misure a nostra ...

