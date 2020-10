Giro d’Italia, quarto successo per Démare. Almeida in rosa (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Arnaud Démare, ancora lui. Il francese della Groupama Fdj ha vinto allo sprint l'undicesima tappa del Giro d'Italia, tappa quasi completamente pianeggiante di 182 km, da Porto Sant'Elpidio a Rimini. quarto successo in questa edizione della corsa rosa per Démare, quinto in carriera. Sagan si deve accontentare ancora del secondo posto. Terzo arriva Hodeg, quarto Consonni.Giornata tranquilla per la maglia rosa Joao Almeida, il 22enne portoghese della Deceuninck Quick-Step conserva il primato in attesa dell'impegnativa tappa di Cesenatico dedicata a Marco Pantani. Tappa di 204 km con partenza e arrivo a Cesenatico, che ricalca nella sua interezza il percorso della Gran Fondo Nove Colli. Fatti salvi i primi e gli ultimi 25 km, gli altri oltre 150 km di percorso ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Arnaud Démare, ancora lui. Il francese della Groupama Fdj ha vinto allo sprint l'undicesima tappa deld'Italia, tappa quasi completamente pianeggiante di 182 km, da Porto Sant'Elpidio a Rimini.in questa edizione della corsaper Démare, quinto in carriera. Sagan si deve accontentare ancora del secondo posto. Terzo arriva Hodeg,Consonni.Giornata tranquilla per la magliaJoao, il 22enne portoghese della Deceuninck Quick-Step conserva il primato in attesa dell'impegnativa tappa di Cesenatico dedicata a Marco Pantani. Tappa di 204 km con partenza e arrivo a Cesenatico, che ricalca nella sua interezza il percorso della Gran Fondo Nove Colli. Fatti salvi i primi e gli ultimi 25 km, gli altri oltre 150 km di percorso ...

