Covid, la Botteri elogia il regime comunista cinese: solo 16.000 morti. Senaldi sbotta (video) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Pechino il sistema funziona. «In Cina, a fronte di un miliardo di abitanti, registrati solo 16.000 morti». E giù con plausi e riverenze. Quanto meno sul Covid, la Botteri elogia il regime comunista cinese. La giornalista di Raitre non ha dubbi: e invitata da Giovanni Floris a dibattere nel talk de La7, DiMartedì, sull’emergenza Covid esordisce: «La Cina ha adottato un sistema durissimo. Non esportabile. Ma che ha funzionato». Un plauso, quello dell’inviata di Raitre al regime comunista cinese, che desta non poche perplessità in studio. Il primo a reagire è Pietro Senaldi che, al sentire poi le ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) A Pechino il sistema funziona. «In Cina, a fronte di un miliardo di abitanti, registrati16.000». E giù con plausi e riverenze. Quanto meno sul, lail. La giornalista di Raitre non ha dubbi: e invitata da Giovanni Floris a dibattere nel talk de La7, DiMartedì, sull’emergenzaesordisce: «La Cina ha adottato un sistema durissimo. Non esportabile. Ma che ha funzionato». Un plauso, quello dell’inviata di Raitre al, che desta non poche perplessità in studio. Il primo a reagire è Pietroche, al sentire poi le ...

