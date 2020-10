Conte promette impegno per le donne: “Risorse significative del Recovery Fund per l’occupazione femminile” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “Accolgo l’impegno contenuto nella risoluzione della maggioranza approvata ieri, affinchè una parte significativa delle risorse del Recovery fund venga indirizzata con la massima determinazione al conferimento dell’obiettivo dell’occupazione femminile”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera sul consiglio europeo di ottobre. Leggi su dire (Di mercoledì 14 ottobre 2020) ROMA – “Accolgo l’impegno contenuto nella risoluzione della maggioranza approvata ieri, affinchè una parte significativa delle risorse del Recovery fund venga indirizzata con la massima determinazione al conferimento dell’obiettivo dell’occupazione femminile”. Lo dice il premier Giuseppe Conte nelle comunicazioni alla Camera sul consiglio europeo di ottobre.

PolAlberto : RT @laltrodiego: #Dpcm ?? #Conte, Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano… - LucaSucci : RT @laltrodiego: #Dpcm ?? #Conte, Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano… - Daniela19633 : RT @laltrodiego: #Dpcm ?? #Conte, Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano… - massimo_limonta : DPCM e mini #lockdown firmato. Prepariamoci a mesi di conferenze serali di #Conte che ci promette soldi, aiuti, Rec… - AglioVestito : RT @laltrodiego: #Dpcm ?? #Conte, Stop alle feste private, con una “forte raccomandazione” a limitare anche quelle in casa, se partecipano… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte promette Un tavolo per 6. Nel Dpcm le raccomandazioni per le feste in casa: mascherina e presenze limitate L'HuffPost Il Governo straparla e l’Italia invece tace

Che dalle parti della maggioranza fossero gaffeur è più che noto, ma qui dalle gaffe siamo passati a dichiarazioni sconcertanti e allarmanti, di fronte alle ...

Gli errori dei Governi e il difficile approccio alla legge di stabilità

Sia con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDeF), sia con il Disegno di legge di stabilità 2021, il Governo attuale e, in ...

Che dalle parti della maggioranza fossero gaffeur è più che noto, ma qui dalle gaffe siamo passati a dichiarazioni sconcertanti e allarmanti, di fronte alle ...Sia con la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDeF), sia con il Disegno di legge di stabilità 2021, il Governo attuale e, in ...