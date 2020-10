Cleopatra era bianca o nera? Gal Gadot divide ma gli archeologi raccontano un'altra storia (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia che Gal Gadot interpreterà Cleopatra ha scatenato polemiche a non finire, ma ecco cosa ci dice in merito l'archeologia. La notizia che Gal Gadot interpreterà la regina Cleopatra in un nuovo film diretto da Patty Jenkins ha suscitato numerose polemiche soprattutto nel mondo arabo, dove non si sono lesinati commenti al vetriolo sul fatto che l'attrice fosse innanzitutto israeliana e soprattutto troppo bianca per poter impersonare l'ultima regina d'Egitto. Ma Cleopatra era bianca o nera? La risposta non è così immediata. In pieno clima di cancel culture dilagante è chiaro come un argomento di questo genere polarizzi le discussioni, con gli studios impegnati sempre più nell'uso ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La notizia che Galinterpreteràha scatenato polemiche a non finire, ma ecco cosa ci dice in merito l'a. La notizia che Galinterpreterà la reginain un nuovo film diretto da Patty Jenkins ha suscitato numerose polemiche soprattutto nel mondo arabo, dove non si sono lesinati commenti al vetriolo sul fatto che l'attrice fosse innanzitutto israeliana e soprattutto troppoper poter impersonare l'ultima regina d'Egitto. Maera? La risposta non è così immediata. In pieno clima di cancel culture dilagante è chiaro come un argomento di questo genere polarizzi le discussioni, con gli studios impegnati sempre più nell'uso ...

FrancescaLupo15 : @riventheripper La Cleopatra più famosa era Litz Taylor, non era Israeliana. Che è questa novità? - Giorgio_Mas : @Melito562 @La7tv @VeroDeRomanis Oh santa Cleopatra! Com'era la storia del sordo che non vuol sentire? Senta, se l… - O_Rigoli : #GalGadot interpreterà Cleopatra nel prossimo colossal dedicato all’ultima dei Tolomei, casata ellenica che si inse… - EnricaOrecchia : Cleopatra era bianca ed europea. E alle stupidaggini degli ignoranti Gal Gadot sceglie di non replicare (per non sc… - Claudio59517321 : @iam_ican6 Guarda che Cleopatra è stata sempre interpretata da attrici di una bellezza particolare e l'importante era il viso. -

Ultime Notizie dalla rete : Cleopatra era Cleopatra era bianca o nera? La regina d'Egitto divide Hollywood Il Messaggero La Cleopatra di Gal Gadot bersagliata dalle polemiche. Sbagliate

All'annuncio di Gal Gadot nel ruolo di Cleopatra la rete è esplosa con accuse di whitewashing. Vi spieghiamo perché secondo noi le esagerazioni sono ingiustificate e un po' ridicole. Indice Dalla ...

L'israeliana Gal Gadot non può essere Cleopatra? Almeno si ammetta che non parliamo di cinema

La dittatura di un unico modo di vedere le cose pena “la polemica”. Che poi, detto tra di noi, Cleopatra non era araba, era greco-macedone. Ma, di nuovo, non è che interessi a nessuno questo.

