Calcio, Nations League 2020: Francia corsara in Croazia, il Portogallo vince senza CR7 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giornata ricca di gare per la quarta giornata della Nations League di Calcio: nel Gruppo 1 della League A l’Italia, a Bergamo, contro i Paesi Bassi, non è andata oltre l’1-1. Gli azzurri sono stati scavalcati dalla Polonia, vittoriosa per 3-0 sulla Bosnia. Nel Gruppo 2 tonfo interno dell’Inghilterra, che cede alla Danimarca: ne approfitta il Belgio, che passa in Islanda. Nel Gruppo 3, infine, il Portogallo, pur privo di CR7, batte per 3-0 la Svezia, mentre la Francia passa per 1-2 in casa della Croazia. League A Gruppo 1Italia-Olanda 1-1: 16′ Pellegrini, 25′ Van de Beek (O) Polonia-Bosnia 3-0: 40′ e 52′ Lewandowski, 46′ p.t. Linetty Gruppo 2 Inghilterra-Danimarca 0-1: 35′ rig. ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Giornata ricca di gare per la quarta giornata delladi: nel Gruppo 1 dellaA l’Italia, a Bergamo, contro i Paesi Bassi, non è andata oltre l’1-1. Gli azzurri sono stati scavalcati dalla Polonia, vittoriosa per 3-0 sulla Bosnia. Nel Gruppo 2 tonfo interno dell’Inghilterra, che cede alla Danimarca: ne approfitta il Belgio, che passa in Islanda. Nel Gruppo 3, infine, il, pur privo di CR7, batte per 3-0 la Svezia, mentre lapassa per 1-2 in casa dellaA Gruppo 1Italia-Olanda 1-1: 16′ Pellegrini, 25′ Van de Beek (O) Polonia-Bosnia 3-0: 40′ e 52′ Lewandowski, 46′ p.t. Linetty Gruppo 2 Inghilterra-Danimarca 0-1: 35′ rig. ...

