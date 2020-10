Brasile, Tite e il record di Neymar: «Momento storico» (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il c.t. del Brasile Tite ha parlato del traguardo raggiunto da Neymar Tite, commissario tecnico del Brasile, ha elogiato l’operato di Neymar che nella notte, con la tripletta contro il Perù, è diventato il secondo miglior marcatore della storia verdeoro; superando anche Ronaldo. «Ogni Momento è storico, ogni generazione ha i suoi valori. Ronaldo è stato straordinario, così come Rivaldo, Bebeto… La cosa più importante è dargli palla». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il c.t. delha parlato del traguardo raggiunto da, commissario tecnico del, ha elogiato l’operato diche nella notte, con la tripletta contro il Perù, è diventato il secondo miglior marcatore della storia verdeoro; superando anche Ronaldo. «Ogni, ogni generazione ha i suoi valori. Ronaldo è stato straordinario, così come Rivaldo, Bebeto… La cosa più importante è dargli palla». Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Brasile, Tite applaude il record di Neymar: 'Ma non facciamo paragoni con altre epoche' - sportface2016 : #Brasile #Tite elogia #Neymar per la tripletta, ma invita anche a non fare paragoni con le altre leggende verdeor… - Falso_Nueve_IT : Recuperata Perù - Brasile di stanotte. Al di là di Neymar, che ormai ha messo nel mirino anche Pelé, sottolineerei… - Dalla_SerieA : Danilo scala Juve e Brasile: titolare in bianconero e verdeoro - - minutimagazine : Dopo anni di magra con scarsi risultati, nel 2019 il #Brasile è riuscito a vincere la #CopaAmerica. E adesso, con… -

Ultime Notizie dalla rete : Brasile Tite Brasile, Tite applaude il record di Neymar: "Ma non facciamo paragoni con altre epoche" TUTTO mercato WEB Brasile, Tite e il record di Neymar: «Momento storico»

Tite, commissario tecnico del Brasile, ha elogiato l’operato di Neymar che nella notte, con la tripletta contro il Perù, è diventato il secondo miglior marcatore della storia verdeoro; superando anche ...

Brasile, Tite su Neymar: “Non facciamo paragoni con Ronaldo, Rivaldo e Bebeto”

Brasile, Tite elogia Neymar per la tripletta rifilata al Perù, ma invita anche a non fare paragoni con le altre leggende verdeoro.

Tite, commissario tecnico del Brasile, ha elogiato l’operato di Neymar che nella notte, con la tripletta contro il Perù, è diventato il secondo miglior marcatore della storia verdeoro; superando anche ...Brasile, Tite elogia Neymar per la tripletta rifilata al Perù, ma invita anche a non fare paragoni con le altre leggende verdeoro.