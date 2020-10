Arriva il candidato sindaco di Roma. Cos'ha in mente Salvini (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Verso Roma 2021. La Lega muove i primi passi verso la definizione delle candidature per le amministrative della Capiale. E intanto è andato in scena l'incontro tra Matteo Salvini e parlamentari e consiglieri regionali della Lega del Lazio. All'incontro erano presenti anche i consiglieri comunali e municipali del partito a Roma. «La Regione Lazio è abbandonata a se stessa ed è allo sbando, idem la città di Roma. Entro le prossime settimane il centrodestra farà il nome del candidato sindaco della Capitale e delle altre grandi città al voto», ha detto Salvini. Leggi su iltempo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Verso2021. La Lega muove i primi passi verso la definizione delle candidature per le amministrative della Capiale. E intanto è andato in scena l'incontro tra Matteoe parlamentari e consiglieri regionali della Lega del Lazio. All'incontro erano presenti anche i consiglieri comunali e municipali del partito a. «La Regione Lazio è abbandonata a se stessa ed è allo sbando, idem la città di. Entro le prossime settimane il centrodestra farà il nome deldella Capitale e delle altre grandi città al voto», ha detto

