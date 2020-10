Alessia Marcuzzi salta Le Iene: ‘Leggermente positiva al Covid-19’ (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è la grande assente nella puntata de Le Iene Show in onda martedì 13 ottobre in prima serata su Italia 1. La conduttrice non è potuta essere in studio, come ha spiegato lei stessa in collegamento durante la diretta, a causa di una leggera positività al Covid-19: “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”. Le Iene, Giulio Golia positivo al Covid-19 ora sta meglio Alessia Marcuzzi è in isolamento “Noi siamo sempre controllati, ma questa ... Leggi su tvzap.kataweb (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è la grande assente nella puntata de LeShow in onda martedì 13 ottobre in prima serata su Italia 1. La conduttrice non è potuta essere in studio, come ha spiegato lei stessa in collegamento durante la diretta, a causa di una leggera positività al-19: “Stamattina sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia eraal, quindi io per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido”. Le, Giulio Golia positivo al-19 ora sta meglioè in isolamento “Noi siamo sempre controllati, ma questa ...

