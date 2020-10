Alessia Marcuzzi positiva al Covid-19, costretta a saltare Le Iene (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi è «leggermente positiva» al Covid-19: ad annunciarlo è stata lei stessa in collegamento con Le Iene, trasmissione tv che avrebbe dovuto condurre insieme a Nicola Savino. La showgirl, invece, non si è presentata in studio ma ha chiamato in diretta durante la puntata: «Sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia era positiva al Covid-19, per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido». Leggi anche › Coronavirus: il governo vuole test rapidi anche nelle scuole ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 14 ottobre 2020)è «leggermente» al-19: ad annunciarlo è stata lei stessa in collegamento con Le, trasmissione tv che avrebbe dovuto condurre insieme a Nicola Savino. La showgirl, invece, non si è presentata in studio ma ha chiamato in diretta durante la puntata: «Sono venuta a sapere che un’amichetta di mia figlia Mia eraal-19, per precauzione e per la sicurezza della mia famiglia e di tutte le persone che sono con noi, dovendo prendere un treno, ho detto: faccio il test rapido». Leggi anche › Coronavirus: il governo vuole test rapidi anche nelle scuole ...

