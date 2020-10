Alba Parietti: tutti gli uomini della showgirl, da Franco Oppini a Christopher Lambert (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La vita sentimentale di Alba Parietti è stata a tratti tumultuosa ma perlopiù fatta di storie importanti e vissute fino al midollo. La showgirl ha spesso parlato dei suoi grandi amori e per tutti ha avuto parole di ammirazione ed affetto. La storia con Franco Oppini La prima importante relazione di Alba Parietti risale a quando lei aveva soltanto 19 anni. Fu a quell’età che conobbe Franco Oppini, il suo grande amore, che per lei lasciò la fidanzata del tempo. I due hanno avuto insieme il figlio Francesco e sono stati insieme diversi anni, anche se non con poche difficoltà. I due si sono infine separati ed Alba Parietti ha cominciato una ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 14 ottobre 2020) La vita sentimentale diè stata a tratti tumultuosa ma perlopiù fatta di storie importanti e vissute fino al midollo. Laha spesso parlato dei suoi grandi amori e perha avuto parole di ammirazione ed affetto. La storia conLa prima importante relazione dirisale a quando lei aveva soltanto 19 anni. Fu a quell’età che conobbe, il suo grande amore, che per lei lasciò la fidanzata del tempo. I due hanno avuto insieme il figlio Francesco e sono stati insieme diversi anni, anche se non con poche difficoltà. I due si sono infine separati edha cominciato una ...

La prima importante relazione di Alba Parietti risale a quando lei aveva soltanto 19 anni. Fu a quell’età che conobbe Franco Oppini, il suo grande amore, che per lei lasciò la fidanzata del tempo. I ...

Alba Parietti, il messaggio di dolore dopo la morte dell’ex

Nei gironi scorsi Alba Parietti ha dovuto dire addio all’ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, discendente dei Florio e figlio di Maria Arabella Salviati, morto a 74 anni. I due erano stati insieme pe ...

Nei gironi scorsi Alba Parietti ha dovuto dire addio all'ex compagno Giuseppe Lanza di Scalea, discendente dei Florio e figlio di Maria Arabella Salviati, morto a 74 anni. I due erano stati insieme pe ...