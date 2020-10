Web Tax, OCSE prende tempo: accordo slitta ancora (Di martedì 13 ottobre 2020) slitta di almeno sei mesi – non più fine 2020 ma metà 2021 – l’obiettivo di raggiungere in sede OCSE una soluzione internazionale condivisa sulla webtax. Rallentamento causato dall’emergenza sanitaria e divergenze politiche emerse nel corso dei delicati negoziati, che coinvolge ben 137 Paesi, hanno frenato la corsa versa l’intesa. In un dettagliato rapporto di aggiornamento pubblicato dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in vista della prossima riunione dei ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali del G20 che si terrà il 14 ottobre, si evidenziano “progressi consistenti” verso una soluzione condivisa, cercando di glissare sul mancato accordo e aggiungendo che “la ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020)di almeno sei mesi – non più fine 2020 ma metà 2021 – l’obiettivo di raggiungere in sedeuna soluzione internazionale condivisa sulla webtax. Rallentamento causato dall’emergenza sanitaria e divergenze politiche emerse nel corso dei delicati negoziati, che coinvolge ben 137 Paesi, hanno frenato la corsa versa l’intesa. In un dettagliato rapporto di aggiornamento pubblicato dall’ Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in vista della prossima riunione dei ministri delle Finanze e dei Governatori delle Banche centrali del G20 che si terrà il 14 ottobre, si evidenziano “progressi consistenti” verso una soluzione condivisa, cercando di glissare sul mancatoe aggiungendo che “la ...

