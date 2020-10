Volley, Serie A1 femminile 2020/2021: secondo successo per Firenze, Bergamo ko 3-1 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Bisonte Firenze supera 3-1 (26-24, 25-16, 21-25, 25-20) la Zanetti Bergamo nel match valevole come anticipo della quinta giornata di Serie A1 femminile 2020/2021 di Volley. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio almeno fino a metà del primo set, ma a dare i segnali più incoraggianti è la formazione ospite che, dopo aver sprecato due set-point, riesce a prendersi la prima frazione con il punteggio di 26-24 soprattutto grazie ad una grande Sylvia Nwakalor. Nel secondo set Bergamo accenna una timida reazione andando avanti nello score, ma Firenze macina un grande gioco di squadra e, dopo aver compiuto il sorpasso, prende il largo chiudendo con un netto 25-16. La Zanetti tenta il tutto ... Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Il Bisontesupera 3-1 (26-24, 25-16, 21-25, 25-20) la Zanettinel match valevole come anticipo della quinta giornata diA1di. La partita viaggia sui binari dell’equilibrio almeno fino a metà del primo set, ma a dare i segnali più incoraggianti è la formazione ospite che, dopo aver sprecato due set-point, riesce a prendersi la prima frazione con il punteggio di 26-24 soprattutto grazie ad una grande Sylvia Nwakalor. Nelsetaccenna una timida reazione andando avanti nello score, mamacina un grande gioco di squadra e, dopo aver compiuto il sorpasso, prende il largo chiudendo con un netto 25-16. La Zanetti tenta il tutto ...

Il Bisonte Firenze supera 3-1 (26-24, 25-16, 21-25, 25-20) la Zanetti Bergamo nel match valevole come anticipo della quinta giornata di Serie A1 Femminile 2020/2021 di volley. La partita viaggia sui ...

