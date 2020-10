Ultime Notizie Roma del 13-10-2020 ore 19:10 (Di martedì 13 ottobre 2020) Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Livigno allarme delle società di trasporto pubblico locale una riduzione della capienza dei mezzi ora 80% forse deve anche il rischio di fenomeni di assembramento alle fermate alle stazioni Secondo i calcoli più presenza una capienza di mezzi pubblici al 50% ogni giorno ti impedirebbe a circa 275000 persone di beneficiari del servizio il presidente dell’anci Decathlon afferma Noi vorremmo abbassare la percentuale ma non ce la fanno e servono più mezzi e risorse l’unica possibilità e differenziare gli orari di ingresso e uscita delle scuole e tornare allo Smart working in tanti avevano in vigore da domani e sono efficaci fino al 13 novembre prossimo le misure previste dal nuovo dpcm Antica video filmato del premier ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Livigno allarme delle società di trasporto pubblico locale una riduzione della capienza dei mezzi ora 80% forse deve anche il rischio di fenomeni di assembramento alle fermate alle stazioni Secondo i calcoli più presenza una capienza di mezzi pubblici al 50% ogni giorno ti impedirebbe a circa 275000 persone di beneficiari del servizio il presidente dell’anci Decathlon afferma Noi vorremmo abbassare la percentuale ma non ce la fanno e servono più mezzi e risorse l’unica possibilità e differenziare gli orari di ingresso e uscita delle scuole e tornare allo Smart working in tanti avevano in vigore da domani e sono efficaci fino al 13 novembre prossimo le misure previste dal nuovo dpcm Antica video filmato del premier ...

