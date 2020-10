“Too big to fail” è il mantra degli illusi. Vale anche per il calcio (Di martedì 13 ottobre 2020) “Un casino bollente dentro un incendio in un cassonetto all’interno di un disastro ferroviario”. Questa è la pacata descrizione del primo – e finora unico – confronto tra Trump e Biden fatta dal corrispondente CNN Jake Tapper. È anche la descrizione che possiamo prendere a prestito per rappresentare quasi ogni ambito umano nel contesto degli ultimi mesi, ivi compreso il calcio. Il presidente in carica Donald Trump ripete da molto tempo quanto tutto lo status quo istituzionale ed economico mondiale continua a sostenere: il ritorno alla normalità. Tutto andava a gonfie vele fino a qualche mese fa – Wall Street volava ai suoi massimi, il meccanismo del calcio era perfettamente in moto. Poi è accaduto l’imprevedibile – che per l’ex ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 ottobre 2020) “Un casino bollente dentro un incendio in un cassonetto all’interno di un disastro ferroviario”. Questa è la pacata descrizione del primo – e finora unico – confronto tra Trump e Biden fatta dal corrispondente CNN Jake Tapper. Èla descrizione che possiamo prendere a prestito per rappresentare quasi ogni ambito umano nel contestoultimi mesi, ivi compreso il. Il presidente in carica Donald Trump ripete da molto tempo quanto tutto lo status quo istituzionale ed economico mondiale continua a sostenere: il ritorno alla normalità. Tutto andava a gonfie vele fino a qualche mese fa – Wall Street volava ai suoi massimi, il meccanismo delera perfettamente in moto. Poi è accaduto l’imprevedibile – che per l’ex ...

