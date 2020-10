Tg | aperture concentrate sui contagi | l’informazione torna in lockdown

Leggi su leurispes

(Di martedì 13 ottobre 2020) L’impennata deidomina sul prime time, con 25dedicate alla crescita dei positivi ed agli appelli della politica. L’agenda mediatica sembrare al mese di aprile, con le notizie di “interni” (cronaca delo, problemi delle Regioni, eccetera) che costituiscono l’argomento principe per quasi tutte le edizioni. L’apprensione per il Covid-19 si traduce anche in un aumento degli ascolti: l’audience media dei Tg di serata passa dai circa 16 milioni di fine settembre ai 17 milioni e 500mila toccati nelle scorse serate. Questo quanto emerge dall’analisi dell”Osservatorio Tg Eurispes – CoRiS Sapienza per la settimana dal 5 al 9 ottobre 2020. Forti dell’esperienza del, le testate affrontano lo scenario attuale ...