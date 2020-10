Ristoratori Toscani, la rabbia per il nuovo dpcm: “Regole assurde” (Di martedì 13 ottobre 2020) Le norme del nuovo dpcm relative ai ristoranti hanno fatto infuriare molti imprenditori del settore culinario. A parlarne il gruppo Ristoratori Toscani. Attività consentite fino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e fino alle ore 21.00 in piedi. Queste le limitazioni imposte dal Governo ai Ristoratori italiani con il nuovo dpcm al fine di … L'articolo Ristoratori Toscani, la rabbia per il nuovo dpcm: “Regole assurde” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020) Le norme delrelative ai ristoranti hanno fatto infuriare molti imprenditori del settore culinario. A parlarne il gruppo. Attività consentite fino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e fino alle ore 21.00 in piedi. Queste le limitazioni imposte dal Governo aiitaliani con ilal fine di … L'articolo, laper il: “Regole assurde” proviene da www.meteoweek.com.

Ultime Notizie dalla rete : Ristoratori Toscani "Dilatare l'orario, assurdo chiudere a mezzanotte" Qui News Firenze "Dilatare l'orario, assurdo chiudere a mezzanotte"

Attaccano il nuovo Dpcm i ristoratori toscani che chiedono di prolungare gli orari delle attività di somministrazione anziché ridurli alla mezzanotte. Vorremmo che anche il cliente che arriva poco pri ...

Reazioni al Dpcm: 'Assurda la chiusura a mezzanotte dei ristoranti. Dilatiamo gli orari'

“Il DPCM firmato nelle ultime ore dal presidente Conte contiene nuove norme restrittive per bar e ristoranti. Si tratta di un ulteriore colpo per un settore estremamente provato dalla crisi economica, ...

