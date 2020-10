Programmi TV di stasera, martedì 13 ottobre 2020. Su Canale5 in 1^ Tv «Skyscraper» (Di martedì 13 ottobre 2020) Dwayne Johnson in Skyscraper Rai1, ore 21.35: Imma Tataranni – Sostituto procuratore - Replica Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Maltempo: Una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta ad Imma affermando di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. lmma la ascolta e la invita a tornare con le prove. Ma quando qualche giorno dopo Donata viene trovata morta, Imma ripensa con angoscia a quell’incontro e decide di indagare non credendo si tratti di un suicidio come a prima vista sembrerebbe. Rai2, ore 21.20: Un’ora sola Vi vorrei Nuova “corsa contro il tempo” per Enrico Brignano. In un panorama assuefatto ormai ai ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 13 ottobre 2020) Dwayne Johnson inRai1, ore 21.35: Imma Tataranni – Sostituto procuratore - Replica Fiction di Francesco Amato del 2019, con Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Alessio Lapice. Prodotta in Italia. Maltempo: Una giovane giornalista, Donata Miulli, si presenta ad Imma affermando di essere in possesso di informazioni scottanti sul candidato alla Presidenza della regione Basilicata, l’onorevole Lombardi, di cui è anche stata amante. lmma la ascolta e la invita a tornare con le prove. Ma quando qualche giorno dopo Donata viene trovata morta, Imma ripensa con angoscia a quell’incontro e decide di indagare non credendo si tratti di un suicidio come a prima vista sembrerebbe. Rai2, ore 21.20: Un’ora sola Vi vorrei Nuova “corsa contro il tempo” per Enrico Brignano. In un panorama assuefatto ormai ai ...

AllievaTv : ?? Memo del giorno: stasera non ci saremo ?? #LAllieva3 vi aspetta domenica prossima #18ottobre su @RaiUno ?? ci con… - italiaserait : Stasera in TV 12 Ottobre 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - SpettacoloNews1 : Cosa guardare stasera in TV: i programmi di martedì 13 ottobre - - Michy_92 : Stasera vi ho 'tirato il bidone' ragazze... scusate ma ho preferito vedere una fiction con mia mamma, non guardiamo… - IgetitIwantedit : RT @Mariann57285268: Non ho mai guardando i programmi della D'Urso perché li trovo imbarazzanti, stasera l' ho guardato per la prima volta… -