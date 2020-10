Prima "lezione" di volo elettrico (Di martedì 13 ottobre 2020) Cinquanta minuti di volo, quanto basta per completare una missione di addestramento con a bordo l'istruttore e l'allievo pilota, quest'ultimo nel suo cosiddetto "primo periodo", ovvero quando deve imparare a decollare, andare diritto, saper virare e quindi atterrare, ripetendo l'esercizio più volte per ogni volo e poi, nella media, per almeno una decina d'ore. Più alcuni minuti di riserva previsti dalla normativa per raggiungere comunque un aeroporto anche se si è consumata l'energia a disposizione. Questa è l'autonomia del Velis Electro, primo aeroplano addestratore elettrico certificato dall'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione (EASA). Lo costruiscono in carbonio alla Pipistrel, l'azienda slovena di Ajdovscina, con anche uno stabilimento sull'aeroporto di Gorizia, realtà che in passato ha ... Leggi su panorama (Di martedì 13 ottobre 2020) Cinquanta minuti di, quanto basta per completare una missione di addestramento con a bordo l'istruttore e l'allievo pilota, quest'ultimo nel suo cosiddetto "primo periodo", ovvero quando deve imparare a decollare, andare diritto, saper virare e quindi atterrare, ripetendo l'esercizio più volte per ognie poi, nella media, per almeno una decina d'ore. Più alcuni minuti di riserva previsti dalla normativa per raggiungere comunque un aeroporto anche se si è consumata l'energia a disposizione. Questa è l'autonomia del Velis Electro, primo aeroplano addestratorecertificato dall'Agenzia europea per la sicurezza dell'aviazione (EASA). Lo costruiscono in carbonio alla Pipistrel, l'azienda slovena di Ajdovscina, con anche uno stabilimento sull'aeroporto di Gorizia, realtà che in passato ha ...

