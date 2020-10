Ospedale San Camillo: pazienti Covid separati da pazienti pronto soccorso (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Nessun paziente Covid in pronto soccorso si trova mischiato insieme a pazienti negativi”. Lo fa sapere la direzione generale dell’azienda ospedaliera San Camillo di Roma, preannunciando azioni legali verso i responsabili e verso chi contribuira’ alla sua diffusione. “Pur nelle difficolta’- afferma il direttore generale Fabrizio d’Alba- nel pronto soccorso mai in alcun modo vi e’ stata commistione tra pazienti Covid o sospetti tali e pazienti non Covid. La fake news lanciata questo pomeriggio durante un talk televisivo, in maniera irresponsabile e senza alcuna verifica, sta creando allarme tra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “Nessun pazienteinsi trova mischiato insieme anegativi”. Lo fa sapere la direzione generale dell’azienda ospedaliera Sandi Roma, preannunciando azioni legali verso i responsabili e verso chi contribuira’ alla sua diffusione. “Pur nelle difficolta’- afferma il direttore generale Fabrizio d’Alba- nelmai in alcun modo vi e’ stata commistione trao sospetti tali enon. La fake news lanciata questo pomeriggio durante un talk televisivo, in maniera irresponsabile e senza alcuna verifica, sta creando allarme tra ...

