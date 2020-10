Omicidio Sacchi: colpo di scena, un video inchioda un nuovo indagato (Di martedì 13 ottobre 2020) nuovo colpo di scena nella vicenda legata all’Omicidio di Luca Sacchi. La procura ha iscritto nel registro degli indagati una quinta persona. Decisivo un video. La vicenda legata all’Omicidio di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 13 ottobre 2020)dinella vicenda legata all’di Luca. La procura ha iscritto nel registro degli indagati una quinta persona. Decisivo un. La vicenda legata all’di… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

