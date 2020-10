Montesano ringrazia Salvini | «Speravo ci fosse Zingaretti | invece c’è lei»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 13 ottobre 2020) L’appuntamento di oggi in piazza Montecitorio è salito agli onori delle cronache più per l’alterco che Enrico– che spesso, nell’ultimo periodo, è stato scettico nei confronti dell’utilizzo delle mascherine all’aperto – ha avuto con le forze dell’ordine e non per il fatto che l’attore, in quel momento, si trovasse lì per tenere alta l’attenzione sulla vicenda di Chico Forti, l’ex velista italiano in carcere da 21 anni negli Stati Uniti con una condanna per omicidio, ma che si è sempre dichiarato vittima di un errore giudiziario. Sempre a piazza Montecitorioper la sua presenza e per il fatto di essere stato tra i politici accanto ai manifestanti che hanno voluto tenere alta ...