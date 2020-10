Meno posti su autobus e metro. E 300mila persone restano a piedi (Di martedì 13 ottobre 2020) Attualmente autobus e metro possono essere riempiti fino all'80% della loro capienza massima. Se il limite fosse abbassato ulteriormente, le ripercussioni sulla mobilità nelle nostre città sarebbero disastrose. Soprattutto se la misura non fosse accompagnata da un relativo potenziamento dello smart working e dalla chiusure delle scuole. Secondo uno studio dell'AssTra (Associazione dei trasporti), gli effetti della riduzione delle capienza sarebbero evidenti. "Solo nelle ore di punta mattutine - si legge nello studio AssTra - si rischierebbe di non poter soddisfare da oltre 91 mila (ipotesi capienza massima consentita al 75%) a circa 550 mila spostamenti ogni giorno (scenario al 50%), arrecando un notevole disservizio quotidiano all'utenza. Esprimendo tale dato in termini di singola persona, significherebbe ad ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 ottobre 2020) Attualmentepossono essere riempiti fino all'80% della loro capienza massima. Se il limite fosse abbassato ulteriormente, le ripercussioni sulla mobilità nelle nostre città sarebbero disastrose. Soprattutto se la misura non fosse accompagnata da un relativo potenziamento dello smart working e dalla chiusure delle scuole. Secondo uno studio dell'AssTra (Associazione dei trasporti), gli effetti della riduzione delle capienza sarebbero evidenti. "Solo nelle ore di punta mattutine - si legge nello studio AssTra - si rischierebbe di non poter soddisfare da oltre 91 mila (ipotesi capienza massima consentita al 75%) a circa 550 mila spostamenti ogni giorno (scenario al 50%), arrecando un notevole disservizio quotidiano all'utenza. Esprimendo tale dato in termini di singola persona, significherebbe ad ...

alexbarbera : Ricapitolando: ieri 3.678 casi di “nuovi casi” in un giorno. Sono i numeri di aprile, ma allora c’erano quasi quatt… - CarloCalenda : Ricerca, Innovazione, Istruzione tengono in piedi un paese. Riportare l’Italia dagli ultimi posti ai primi posti in… - tempoweb : Meno posti su autobus e metro. E 300mila persone restano a piedi #autobus #metro #covid # - dalmaziovignali : RT @ZZiliani: Cercherò di annoiarvi il meno possibile rispetto a questo. Ma voglio dirvi che è per me motivo di orgoglio (e grande soddisfa… - EvadameOne : Interessante, il @regionepiemonte è tra le regioni con meno posti per 100mila abitanti. Grazie Cirio! -

Ultime Notizie dalla rete : Meno posti 10 milioni di posti di lavoro in meno nel 2020: è allarme in Europa Money.it Ferrara, più eventi e sponsor per il Teatro Abbado. Ma c’è il rischio tagli

Il presidente Resca: Baricco e la Scala dopo Muti, più qualità. Se la capienza viene ridotta a 200 posti saltano spettacoli ...

Content design: da target, a utenti, a persone. E l’intervista narrativa

Definiamo il content design l’attività di definire la struttura, l’organizzazione e le caratteristiche di un contenuto, o di un sistema di contenuti, che faccia incontrare gli obiettivi di business co ...

Il presidente Resca: Baricco e la Scala dopo Muti, più qualità. Se la capienza viene ridotta a 200 posti saltano spettacoli ...Definiamo il content design l’attività di definire la struttura, l’organizzazione e le caratteristiche di un contenuto, o di un sistema di contenuti, che faccia incontrare gli obiettivi di business co ...