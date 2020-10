Lutto per Francesco Totti! La Dolorosa Scomparsa! (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ morto il papà di Francesco Totti: Enzo Totti aveva una patologia pregressa ed era risultato positivo al Coronavirus. Si aggravato velocemente, addio allo ‘sceriffo’. E’ morto il papà di Francesco Totti: era ricoverato già da qualche giorno per il Coronavirus Appena poche ore fa è arrivata una notizia davvero triste che coinvolge, in particolare, Francesco Totti. L’ex calciatore ha perso suo padre Enzo. L’uomo aveva 76 anni ed era ricoverato già da qualche giorno presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. Enzo Totti, anche conosciuto come lo sceriffo, aveva contratto il Covid 19 e purtroppo non è riuscito a vincere contro questo brutto virus che lo ha portato via. Il papà di Francesco era già affetto da una patologia ... Leggi su gossipnews.tv (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ morto il papà diTotti: Enzo Totti aveva una patologia pregressa ed era risultato positivo al Coronavirus. Si aggravato velocemente, addio allo ‘sceriffo’. E’ morto il papà diTotti: era ricoverato già da qualche giorno per il Coronavirus Appena poche ore fa è arrivata una notizia davvero triste che coinvolge, in particolare,Totti. L’ex calciatore ha perso suo padre Enzo. L’uomo aveva 76 anni ed era ricoverato già da qualche giorno presso l’Ospedale Spallanzani di Roma. Enzo Totti, anche conosciuto come lo sceriffo, aveva contratto il Covid 19 e purtroppo non è riuscito a vincere contro questo brutto virus che lo ha portato via. Il papà diera già affetto da una patologia ...

